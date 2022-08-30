Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В отношении женщины, оставившей годовалую дочь в коляске без присмотра в Красносельском районе Петербурга, возбудили уголовное дело, сообщили 30 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Beeki Детская коляска

Плачущего годовалого ребенка в коляске без присмотра взрослых жители дома 82 по проспекту Маршала Казакова заметили поздним вечером 27 августа. Очевидцы вызвали полицию, а те доставили ребенка в больницу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)», — сообщили в Главке.

В настоящий момент полиция разыскивает мать девочки, после того как ее личность установят, женщину задержат.