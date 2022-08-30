Москва, , 16:45 — REGNUM Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко планирует провести консультации с Минобороны и думским комитетом по обороне для решения проблемы выплаты пенсий военным пенсионерам из числа беженцев и жителей освобожденных территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

Евгений Ревенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

Депутат рассказал, что к нему обратился военный пенсионер, который приехал к дочери в Воронеж погостить из Киева еще в декабре 2022 года и по понятным причинам остался.

«Он всю жизнь прослужил в Вооруженных Силах СССР, на пенсию вышел в 1989 году, — сообщил парламентарий. — Несколько лет прослужил и в Воронеже. Теперь он и его дочь хлопочут о гражданстве и военной пенсии, которая осталась в Киеве», — сказал Ревенко.

Парламентарий отметил, что помочь военному пенсионеру при отсутствии российского гражданства весьма проблематично.

«Но я очень хорошо понимаю, что проблема, с которой столкнулся Владимир Данилович системная: сколько таких военных пенсионеров сейчас на освобожденных территориях Новороссии и среди беженцев? Буду обращаться к руководству Минобороны и коллегами в Думе из комитета по обороне. Надо обсуждать и при необходимости вносить изменения в законодательство, решать проблему. Люди ждут от нас поддержки и помощи», — заключил Ревенко.