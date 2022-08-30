Киев, 30 августа 2022, 16:46 — REGNUM Разрушения на территории б. УССР оцениваются аналитиками в размере $600–$800 млрд, заявил 30 августа Владимир Зеленский в своём обращении к «Движению предприятий Франции», передаёт телеканал 5. ua.
Он добавил, что такие деньги требуются, «чтобы всё заново восстановить». Однако спецоперация ВС РФ продолжается, так что итоговую сумму Зеленский пока назвать не готов.
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