Зеленский оценил разрушения на территории б. УССР в сумму $800 млрд
Киев, 30 августа, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Разрушения на территории б. УССР оцениваются аналитиками в размере $600–$800 млрд, заявил 30 августа Владимир Зеленский в своём обращении к «Движению предприятий Франции», передаёт телеканал 5. ua.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Владимир Зеленский
«Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объёмов с проверенной аналитикой».
Он добавил, что такие деньги требуются, «чтобы всё заново восстановить». Однако спецоперация ВС РФ продолжается, так что итоговую сумму Зеленский пока назвать не готов.