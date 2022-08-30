Екатеринбург, , 16:42 — REGNUM Активист-патриот из Екатеринбурга Сергей Колясников приветствует появление в учебниках по истории России главы про специальную военную операцию. Об этом он написал 30 августа в своём телеграм-канале.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отличная новость. Особенно в контексте новых инициатив ЕС по информационной работе на территории России», — отметил Колясников, имея в виду инициативу Германии и Франции заняться странам Евросоюза «борьбой с «пропагандой» внутри России».

Поддержали его и многие другие интернет-пользователи. Некая Калерия пишет, что информацию об СВО «нужно тотально распространять». И добавила: «Мы дома тоже постоянно рассказываем и разъясняем о необходимости СВО!!!».

Как сообщало ИА REGNUM, о появлении таких глав ранее объявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.