Екатеринбург, 30 августа, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Активист-патриот из Екатеринбурга Сергей Колясников приветствует появление в учебниках по истории России главы про специальную военную операцию. Об этом он написал 30 августа в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«Отличная новость. Особенно в контексте новых инициатив ЕС по информационной работе на территории России», — отметил Колясников, имея в виду инициативу Германии и Франции заняться странам Евросоюза «борьбой с «пропагандой» внутри России».

Поддержали его и многие другие интернет-пользователи. Некая Калерия пишет, что информацию об СВО «нужно тотально распространять». И добавляет: «Мы дома тоже постоянно рассказываем и разъясняем о необходимости СВО!!!»

Как сообщало ИА REGNUM, о появлении таких глав ранее объявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.