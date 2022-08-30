Ульяновск, , 16:38 — REGNUM Экс-губернатор Ульяновской области, ныне депутат Госдумы Сергей Морозов («Единая Россия») продолжает критично отзываться о состоянии дел в регионе, которым руководит коммунист Алексей Русских. На этот раз объектом замечаний стало состояние населённых пунктов в Цильнинском районе.

Грязь, лужа, бездорожье, распутица Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На своей странице в «ВКонтакте» бывший глава региона рассказал, что посетил Цильнинский район, оценив состояние ранее благоустроенных площадок.

«В ужасе от того, во что превратились населённые пункты. Не зря жители постоянно пишут о бесконечной грязи и безразличии местного главы к проблемам людей», — сообщил Сергей Морозов.

В частности, он обратил внимание на то, как «зарастает травой» новая хоккейная площадка, как «скоро свалки, наверное, появятся» рядом с созданными местами отдыха на центральной площади Цильны.

«Раньше приезжал в район, были чистота и порядок. Сейчас что изменилось? Люди в районе те же, ответственные исполнители — тоже. Не понимаю…» — признаётся депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее Сергей Морозов заявил, что считает «неправильным разделять детей» при организации бесплатного проезда в общественном транспорте Димитровграда, а само решение региональных чиновников назвал безумным.

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