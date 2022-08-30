Ульяновский экс-губернатор пришёл «в ужас»
Ульяновск, 30 августа, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Экс-губернатор Ульяновской области, ныне депутат Госдумы Сергей Морозов («Единая Россия») продолжает критично отзываться о состоянии дел в регионе, которым руководит коммунист Алексей Русских. На этот раз объектом замечаний стало состояние населённых пунктов в Цильнинском районе.
На своей странице в «ВКонтакте» бывший глава региона рассказал, что посетил Цильнинский район, оценив состояние ранее благоустроенных площадок.
В частности, он обратил внимание на то, как «зарастает травой» новая хоккейная площадка, как «скоро свалки, наверное, появятся» рядом с созданными местами отдыха на центральной площади Цильны.
Как сообщало ИА REGNUM , ранее Сергей Морозов заявил, что считает «неправильным разделять детей» при организации бесплатного проезда в общественном транспорте Димитровграда, а само решение региональных чиновников назвал безумным.