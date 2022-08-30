Астрахань, , 16:38 — REGNUM В Астраханской области 25 августа туристы рядом с палаточным лагерем около села Барановка увидели орлана-белохвоста, который не мог взлететь. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Орлан-белохвост Yathin S Krishnappa

Инспекторы приняли решение отловить орлана совместно со Службой ветеринарии по Астраханской области и обследовать птицу. Орлан оказался слётком — он недавно покинул гнездо и еще не научился хорошо летать.

Специалисты осмотрели орлана, взяли необходимые анализы и сделали рентген, на котором был обнаружен ушиб крыла. Птица перевезли в контактный зоопарк «Баба Фрося» на передержку. Планируется, что через пару недель окрепшую птицу вернут в дикую природу.

Орлан-белохвост является четвертой по величине хищной птицей Европы и занесен в Красную книгу РФ.