Таллин, 30 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Посол России в Эстонии Владимир и военный атташе посольства Александр Бережной приняли участие в памятной церемонии на мысе Юминда (северная Эстония) по случаю 81-й годовщины начала прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт, возложив к мемориалу венок.

Об этом сообщила официальная страница посольства РФ в Эстонии в соцсетях.

Отмечается, что «Таллинский прорыв» 1941 года стал одним из героических и одновременно трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Потери, по разным оценкам, составили от 15 до 18 000 человек. Личный состав флота и эвакуируемых войск проявил беспредельное мужество и храбрость.

Благодаря героизму моряков-краснофлотцев и красноармейцев удалось сохранить основное ядро боевых кораблей. В дальнейшем они приняли участие в обороне Ленинграда, прикрывая город со стороны Финского залива.

«Сохранение исторической памяти особенно важно сегодня, когда не прекращаются попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и предать забвению подвиг тех, кто освобождал Европу, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками», — подчеркивается в сообщении российского посольства.