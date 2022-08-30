Вашингтон, 30 августа, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Режиссёр кинокомикса «Бэтмен» Мэтт Ривз готовит сразу несколько сериальных спин-оффов. Об этом сообщило издание Variety 30 августа.

Цитата из х/ф «Бэтмен» Реж. Мэтт Ривз. 2022. США Фильм «Бэтмен»

Так, в настоящий момент постановщик работает над сериалом, посвящённым лечебнице Аркхем, а также мини-сериалом под названием «Пингвин». Помимо этого, Ривз разрабатывает сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, премьера которого состоится не раньше 2024 года.

Напомним, выход «Бэтмена» Мэтта Ривза состоялся 4 марта 2022 года. В России премьера фильма была отменена.