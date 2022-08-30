Париж, , 16:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 2 сентября, возглавит совет по обороне, посвященный поставкам газа и электроэнергии, передает BFM TV.

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Франция хорошо подготовилась в газовой сфере, но с электричеством возникает больше проблем. Из 51 ядерного реактора 32 в настоящее время остановлены, что составляет более половины. Цель состоит в том, чтобы очень быстро вернуть их в строй, поскольку Франция, которая ранее была самодостаточна в области электроэнергии, теперь вынуждена импортировать ее.

«Для нормальной зимы у нас есть достаточное количество газа. С другой стороны, мы должны подготовиться к похолоданию», — объяснила министр по вопросам энергетических трансформаций Франции Аньес-Панье Рунашер.

«Если мы организуем снижение потребления электроэнергии и газа, мы сможем намного лучше пережить зиму, в том числе если температура будет ниже ожидаемой. Но если мы не будем организованы, мы действительно сможем перейти к сценарию разового нормирования», — предупредила министр.

Среди направлений, предусмотренных так называемым «планом трезвости», помимо добровольных перерывов в производстве предприятий во время пиков потребления и отключений, государство может потребовать снижения напряжения, например, с 230 до 220 вольт.

Как сообщало ИА REGNUM, вскоре жителям Франции будет представлена ​​дорожная карта энергетической трезвости.

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