Подгорица, 30 августа, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Черногорское политическое объединение «Демократический фронт» (ДФ) готово нести ответственность за страну. Об этом заявил один из лидеров ДФ Андрия Мандич 30 августа.

Demokratskifront.me Лидеры «Демократического фронта»

Мандич пригласил другие партии парламентского большинства встретиться 2 сентября в черногорском парламенте и до начала очередного заседания договориться о формировании нового правительства, передает телеканал РТЦГ.

По мнению Мандича, это должно быть «техническое правительство, которое займется подготовкой к новым выборам».

«Демократический фронт» считает, что место премьер-министра принадлежит им, но при этом они готовы обсуждать этот вопрос с другими партиями», — отметил Мандич.

Напомним, что «Демократический Фронт» на выборах в августе 2020 года получил больше голосов, чем другие партии парламентского большинства.

Парламент Черногории 20 августа вынес вотум недоверия правительству Дритана Абазовича. Президент Мило Джуканович должен предложить нового кандидата на должность премьер-министра, которому до 19 сентября нужно заручиться поддержкой как минимум 41 депутата, чтобы сформировать новое правительство. Если такого кандидата не будет, Джуканович должен объявить внеочередные парламентские выборы.