Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Высшие должностные лица пенсионных фондов Нью-Йорка и Калифорнии предложили компаниям Visa, Mastercard и American Express создать новую категорию в клиентских базах для отслеживания подозрительных покупок оружия. Об этом 30 августа сообщает Reuters.

Оружие США

Брэд Ландер, курирующий пенсионные фонды Нью-Йорка, обратился к совету директоров Mastercard и American Express с просьбой рассмотреть идею о создании новой категории кода для магазинов огнестрельного оружия.

Ландер и представители Калифорнийской государственной учительской пенсионной системы обратились с аналогичной просьбой к компании Visa.

По информации агентства, в письмах от 29 августа на адрес трех компаний представители пенсионных фондов заявили, что новые коды помогут финансовым фирмам отслеживать подозрительные покупки. Они также напомнили, что четырехзначные коды в прошлом уже присваивались специализированным предприятиям, например, боулингу.