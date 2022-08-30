Набережные Челны, Татария, , 16:43 — REGNUM В городе Набережные Челны 30 августа состоялась торжественная церемония открытия движения после реконструкции автомобильной дороги со строительством моста на улице Гостева. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и республиканской программы «Ремонт дорожно-уличной сети», сообщает пресс-служба мэрии.

Город Набережные Челны Nabchelny.ru

«Сюда вложено более миллиарда рублей для того, чтобы Челны могли комфортно передвигаться на машинах и ходить пешком», — сказал мэр города Наиль Магдеев.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов напомнил историю моста: «50 и более лет назад здесь был деревянный мост, по которому ходило население Набережных Челнов, тогда это было 35 тысяч человек».

Старый мост имел по одной полосе в каждом направлении, что не соответствовало уровню загрузки данного участка. До этого движение осуществлялось по мосту, который был сооружен в 2012 году в качестве временного. В августе 2020 года начали строительство нового моста с двумя полосами движения в каждом направлении.

Длина моста составила 104,4 метра, ширина полосы от 3,5 до 3,75 метров. Для пешеходов в обоих направлениях обустроили тротуары шириной от 2,25 до 3 метров. Осенью вдоль пешеходного перехода высадят деревья.

Сдача объекта была запланирована в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, возведение моста через реку Волгу в Татарии является одним из самых сложных участков строительства трассы М-12. Работы на объекте идут круглосуточно.

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