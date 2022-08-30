Париж, , 16:25 — REGNUM Усилия, необходимые Франции для сокращения потребления энергии этой зимой, будут коллективными, сообщает Le Parisien.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Вскоре жителям Франции будет представлена ​​дорожная карта энергетической трезвости.

«Пришло время изменить ряд привычек», — предупредил пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран, уточнив, «что это будет важный шаг для французов».

«Также будет проведена коммуникационная кампания для широкой публики, которая позволит каждому овладеть довольно простыми, достаточно базовыми инструментами, позволяющими им оказывать реальное влияние. Я просто привожу пример: вы не запускаете стиральную машину в шесть часов вечера посреди зимы», — добавил политик.

«У вас есть панель из 500, 600 мер, которые могут повлиять на планету и повлиять на наше потребление энергии этой зимой, некоторые из них касаются государства или компаний, другие — французов, и на этих мерах мы хотим посмотреть, какие из них наиболее эффективны и наименее вредны для повседневной жизни французов», — пояснил представитель правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, французская энергетическая группа Engie заявляет, что «Газпром» еще больше сократил поставки газа.

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