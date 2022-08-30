Красногорск, 30 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Подмосковье прошла проверка школьных автобусов на предмет их готовности к новому учебному году. Об этом 30 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

John Школьный автобус

«Проверку прошли автобусы из 41 муниципального образования, в которых осуществляются перевозки на школьных маршрутах. Проинспектировано свыше 2,3 тыс. автобусов, транспортные средства готовы к перевозке детей», — рассказала заместитель председателя регионального правительства Анна Кротова.

По ее словам, в 110 автобусах выявлены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность. При этом перевозчиков обязали устранить замечания.