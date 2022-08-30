Москва, , 16:20 — REGNUM В России для подорожания кофе на 30% нет предпосылок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал дискуссию о том, что в РФ кофе может вырасти в цене на 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке.

Кофе josealbafotos

«Для подорожания кофе на 30% нет предпосылок. Цены на кофе уже выросли на фоне санкционной политики, и сейчас розница совместно с поставщиками ищет маркетинговые ходы для активизации продаж, — сказал Чеглов. — Мы видим приближение промоцен к ценам досанкционного периода. Используется отработанная практика веерных промопродаж. То есть базовые цены остаются завышенными. Ситуация может измениться только при потенциальном падении рубля к доллару и евро, что возможно, но не в краткосрочной перспективе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что по итогам 2022 года мировые цены на кофе, от которых во многом зависит розничная цена на кофе в России, могут продолжить расти в пределах 10–20%.

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