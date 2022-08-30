Москва, 30 августа, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Правительство дало положительный отзыв на законопроект об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Камеры на дорогах

Депутат напомнил, что ранее он совместно с коллегами по думской фракции, среди которых вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, подготовили законопроект с соответствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях. По его словам, большое число штрафов связано с превышением габаритных нормативов грузового транспорта от 1 до 5 сантиметров.

«Такие превышения фиксируются в основном на тентованных грузовиках, у которых просто раздуваются тенты во время движения. Это никак не влияет на безопасность дорожного движения», — сказал Дёмин.

В законопроекте предлагалось ввести «нештрафуемый» диапазон при превышении допустимых габаритов транспортного средства не более 10 сантиметров, что позволит избежать необоснованных штрафов для дальнобойщиков, а также исключить коррупционные риски, добавил он.

«Сейчас нарушения габаритов фиксируют в автоматическом режиме средства фото- и видеофиксации. Многие владельцы грузовиков попадают на штрафы в 150 тысяч рублей только потому, что у них от ветра поднялся тент под камерой. Это бессмысленное наказание, которое слишком дорого обходится водителям, должно быть отменено», — считает Дёмин.