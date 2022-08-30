Берлин, 30 августа 2022, 16:28 — REGNUM Соглашение об облегчении визового режима с Россией предлагает приостановить Германия, сообщила 30 августа журналистам германский министр иностранных дел Анналена Бербок.
Фактически предлагается «не выдавать многолетние визы».
Это делается, чтобы власти стран ЕС смогли выдавать визы более пристрастно: визовые органы получать возможность, прежде чем давать или не давать визу гражданину России, насколько он связан с российским руководством.
Кроме того, это даст возможность, заявляет Бербок, выяснить и проверить, на каком основании гражданин РФ запроси визу.
Добавим, что это предложение сделано в рамках обсуждаемой в ЕС идеи отказать гражданам России в выдаче шенгенских виз.
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