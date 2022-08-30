Берлин, , 16:28 — REGNUM Соглашение об облегчении визового режима с Россией предлагает приостановить Германия, сообщила 30 августа журналистам германский министр иностранных дел Анналена Бербок.

Фрау Бербок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Фактически предлагается «не выдавать многолетние визы».

Это делается, чтобы власти стран ЕС смогли выдавать визы более пристрастно: визовые органы получать возможность, прежде чем давать или не давать визу гражданину России, насколько он связан с российским руководством.

Кроме того, это даст возможность, заявляет Бербок, выяснить и проверить, на каком основании гражданин РФ запроси визу.

Добавим, что это предложение сделано в рамках обсуждаемой в ЕС идеи отказать гражданам России в выдаче шенгенских виз.

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