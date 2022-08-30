Берлин, 30 августа, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Соглашение об облегчении визового режима с Россией предлагает приостановить Германия, сообщила 30 августа журналистам германский министр иностранных дел Анналена Бербок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фрау Бербок

Фактически предлагается «не выдавать многолетние визы».

Это делается, чтобы власти стран ЕС смогли выдавать визы более пристрастно: визовые органы получат возможность, прежде чем давать или не давать визу гражданину России, проверять, насколько он связан с российским руководством.

Кроме того, это даст возможность, заявляет Бербок, выяснить и проверить, на каком основании гражданин РФ запросил визу.

Добавим, что это предложение сделано в рамках обсуждаемой в ЕС идеи отказать гражданам России в выдаче шенгенских виз.