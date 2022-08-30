, 16:19 — REGNUM В ближайшие месяцы в РФ не приходится ждать существенного роста потребительского кредитования, однако этот рынок оживится к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила заместитель руководителя департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финансового университета при правительстве Ольга Захарова. Так она прокомментировала данные Объединенного кредитного бюро о том, что жители РФ стали реже покупать мебель и технику в кредит.

«Спрос на кредиты при покупке мебели и бытовой техники закономерно снижается в период любого из экономических кризисов. Сочетание экономической и геополитической напряженности приводит к сокращению объема кредитов, предоставляемых банками, в частности, вследствие ужесточения политики при управлении рисками. Кризисы приводят и к снижению спроса на кредиты со стороны потенциальных заемщиков, что обусловлено высокими процентными ставками при потребительском кредитовании, ростом безработицы, сокращением номенклатуры предлагаемых магазинами товаров, связанным с уходом ряда производителей с рынка, распродажей ряда товаров по низким ценам (что не требует привлечения заемных ресурсов)», — сказала Захарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ продолжит падать спрос на мебель и бытовую технику.