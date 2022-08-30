Москва, , 16:17 — REGNUM В России население стало возвращаться к прежним моделям потребительского поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о спаде потребления в РФ в 2022 году и росте в 2023-м.

Покупателей нет

«Спад потребления в 2022 году вызван объективными причинами: изменились модели потребительского поведения. Граждане стали чаще отказываться от приобретения товаров длительного пользования и премиального сегмента. Сказалось общее ухудшение экономической ситуации. Инфляция вынудила многих потребителей более рационально подходить к выбору товаров и не делать «лишних» необдуманных покупок, — сказал Ковригин. — Однако сейчас мы наблюдаем возвращение к прежним моделям потребительского поведения. Жители РФ уже привыкают к новой реальности. Затяжное повышение инфляции стало фактором, наоборот, ускоряющим принятие решений о покупке. Кроме того, начал действовать эффект отложенного спроса».

Поэтому, как полагает Ковригин, с высокой долей уверенности можно сказать что 2023 год станет годом роста потребления.

«Сейчас явных предпосылок для резкого спада этого показателя нет», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что пик спада потребления в РФ придется на 2023–2024 годы.

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