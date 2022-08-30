Джакарта, , 16:15 — REGNUM Эвакуированные из-за землетрясения жители Индонезии могут вернуться в свои дома, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

Острова Ментаваи в провинции Западная Суматра были потрясены землетрясением. Большинство жертв землетрясения по-прежнему живут в лагерях беженцев.

«Серия землетрясений не вызвала цунами. По этой причине люди, которые в настоящее время перемещены в холмистых районах, могут вернуться в свои дома, для тех, чьи дома не пострадали от повреждений», — говорится в заявлении национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности произошло 10 землетрясений, зарегистрированных в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

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