Джакарта, 30 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Эвакуированные из-за землетрясения жители Индонезии могут вернуться в свои дома, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

На островах Ментаваи в провинции Западная Суматра произошла серия землетрясений. Большинство жертв землетрясения по-прежнему живут в лагерях беженцев.

«Серия землетрясений не вызвала цунами. По этой причине люди, которые в настоящее время перемещены в холмистые районы, могут вернуться в свои дома в случае, если их жилища не пострадали от повреждений», , — говорится в заявлении национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности произошло десять землетрясений, зарегистрированных в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

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