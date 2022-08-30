Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор жителю города Сертолово в Ленобласти Леониду Колесникову и 13 членам его банды, державших в страхе север Петербурга на протяжении 16 лет. Совокупно осужденные будут отбывать 132 года в колонии строгого режима, сообщили 30 августа в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб Члены банды Колесникова и их адвокаты в суде.

В суде государственный обвинитель доказал, что в июне 1994 года Колесников создал банду, в которую вошли Дмитрий Гусаков, Александр Зайцев, Павел Рысев, Сайд-Эмин Ибишев, Мурат Эжаев, Муса Эжаев, Карен Саргсян, Махяддин Агаев, Зияфат Пириев, Хикмет Джафаров, Нвер Оганисян, Иван Миняев и Алексей Герасимчик.

Как выяснило следствие, до марта 2010 года члены банды совершили не одно преступление в отношении предпринимателей. Так, они похитили и убили неизвестного мужчину, совершили разбойное нападение на экспедитора и похитили у него около 13 тонн красной икры на общую сумму около 13 млн рублей (здесь и далее суммы указаны на момент совершения преступления, — прим. ред.). Кроме того, совершили покушение на убийство трех лиц из хулиганских побуждений. Вели самоуправство и совершили разбойное нападение в поселке Песочный на предпринимателя, у которого похитили 450 тыс. рублей.

Помимо этого, члены банды совершили мошенничество в отношении учредителя одной из коммерческих структур на сумму около 150 тыс. рублей, разбойное нападение, похищение и вымогательство в отношении трех предпринимателей, у которых были похищены более 10 млн рублей и автомобиль. Не обошлось и без вымогательства в отношении двух предпринимателей, а также разбойного нападения, в ходе которого были похищены товарно-материальные ценности на сумму более 1, 2 млн рублей.

Во время обысков следователи изъяли у фигурантов дела многочисленное стрелковое оружие, в том числе полуавтоматическое, автоматическое, ручные гранаты, взрывчатые вещества, а также противотанковый гранатомет РПГ-18 «Муха».

«Отличившиеся участники имели специальные знаки отличия, изготовленные из золота и драгоценных камней. Знак представлял из себя букву «К» на щите, обрамлённом бриллиантами», — заметили в прокуратуре, добавив, что в суде подсудимые своей вины не признали.

В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности каждого суд признал всех членов банды виновными и приговорил Колесникова к 20 годам в исправительной колонии (ИК) строгого режима. Гусакова к 17 годам в ИК строгого режима, Зайцева — 15 годам в ИК строгого режима, Рысева — 14 годам в ИК строгого режима. После чего, заметили в свою очередь в объединенной пресс-службе судов (ОПС), мужчина был взят под стражу в зале суда. Ибишева приговорили к 11 годам в ИК строгого режима, Мурата Эжаева — 10 годам в ИК строгого режима, а Мусу Эжаева — 14 годам в ИК строгого режима, после чего он также был взят под стражу в зале суда. Саргсян приговорен судом к 10 годам в ИК строгого режима, а Агаев к 12 годам в ИК строгого режима и также взят под стражу в зале суда.

Пириев получил девять лет в ИК строгого режима, Джафаров семь лет условно с испытательным сроком четыре года. Оганисян восемь лет условно с испытательным сроком четыре года. Миняев три года условно с испытательным сроком три года, Герасимчик восемь лет условно с испытательным сроком четыре года.

«Гражданские иски судом удовлетворены на сумму15 013 765 рублей», — указали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.