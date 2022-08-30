Красногорск, 30 августа 2022, 16:14 — REGNUM Только за минувшие сутки, 29 августа, на территории Подмосковье произошло семь лесных пожаров. Об этом 30 августа сообщил комитет лесного хозяйства Московской области.

Лесной пожар
Лесной пожар
Dsns.gov.ua

Возгорания были выявлены в том числе в Орехово-Зуевском, Ногинском, Егорьевском, Шатурском лесничествах. Общая площадь охваченных огнем территорий составила свыше пяти гектаров.

«Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сказано в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесные пожары в Ивановской области тушат 900 человек