Красногорск, , 16:14 — REGNUM Только за минувшие сутки, 29 августа, на территории Подмосковье произошло семь лесных пожаров. Об этом 30 августа сообщил комитет лесного хозяйства Московской области.

Лесной пожар Dsns.gov.ua

Возгорания были выявлены в том числе в Орехово-Зуевском, Ногинском, Егорьевском, Шатурском лесничествах. Общая площадь охваченных огнем территорий составила свыше пяти гектаров.

«Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сказано в сообщении.

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