Красногорск, 30 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Только за минувшие сутки, 29 августа, на территории Подмосковье произошло семь лесных пожаров. Об этом 30 августа сообщил комитет лесного хозяйства Московской области.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

Возгорания были выявлены в том числе в Орехово-Зуевском, Ногинском, Егорьевском, Шатурском лесничествах. Общая площадь охваченных огнем территорий составила свыше пяти гектаров.

«Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сказано в сообщении.