Чебоксары, , 16:13 — REGNUM Из резервных бюджетных средств в Чувашии предусмотрено более 53,8 млн рублей на размещение эвакуированных граждан Донбасса и территории б. УССР. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства из резервного фонда регионального правительства выделяются трём министерствам. Их направят на «обеспечение временного социально-бытового обустройства» граждан Донецкой и Луганской Народных Республики, а также территории б. УССР. Речь идёт о жителях, которые находятся в пунктах временного размещения в Чувашии.

Всего направляется 53 875,1 тыс. резервных рублей, в том числе министерству труда и социальной защиты перечислят 16 452,5 тыс. рублей, минздраву — 28 082 тыс. рублей, министерству образования — 9340,6 тыс. рублей.

Отметим, что в июле из регионального бюджетного резерва на размещение беженцев направлено 39 063,2 тыс. рублей, ранее перечислялось 24 160,8 тыс. рублей и 9,4 млн рублей.

Напомним, Чувашия приняла свыше 1,4 тыс. беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года из федеральной казны поступило 31 087,2 тыс. рублей для возмещения расходов на размещение и питание эвакуированных в Чувашию граждан Донбасса и территории б. УССР.

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