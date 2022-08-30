Чебоксары, 30 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Из резервных бюджетных средств в Чувашии предусмотрено более 53,8 млн рублей на размещение эвакуированных граждан Донбасса и территории б. УССР. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства из резервного фонда регионального правительства выделяются трём министерствам. Их направят на «обеспечение временного социально-бытового обустройства» граждан Донецкой и Луганской Народных Республики, а также территории б. УССР. Речь идёт о жителях, которые находятся в пунктах временного размещения в Чувашии.

Всего направляется 53 875,1 тыс. резервных рублей, в том числе министерству труда и социальной защиты перечислят 16 452,5 тыс. рублей, минздраву — 28 082 тыс. рублей, министерству образования — 9340,6 тыс. рублей.

Отметим, что в июле из регионального бюджетного резерва на размещение беженцев направлено 39 063,2 тыс. рублей, ранее перечислялось 24 160,8 тыс. рублей и 9,4 млн рублей.

Напомним, Чувашия приняла свыше 1,4 тыс. беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года из федеральной казны поступило 31 087,2 тыс. рублей для возмещения расходов на размещение и питание эвакуированных в Чувашию граждан Донбасса и территории б. УССР.