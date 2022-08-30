Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В акватории Финского залива прошли учебные стрельбы экипажей катеров Росгвардии. Бойцы дислоцированного в Петербурге специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии практиковались в стрельбе из реактивного ручного гранатомета.

Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии Учения Росгвардии

Как сообщили 30 августа в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, по легенде учений росгвардейцы в ходе патрулирования вскрыли диверсионные группы условного противника и выполнили огневое поражение надводных и подводных целей и живой силы из гранатометов.

«Занятие проходило в закрытом для судоходства районе, специально предназначенном для учений, что обеспечило безопасное проведение мероприятия», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что экипажи катеров специального моторизованного полка обеспечивают общественную безопасность на важных водных объектах Санкт-Петербурга.