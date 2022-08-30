Сочи, Краснодарский край, , 16:06 — REGNUM В аэропорту Сочи задержали пассажирку прибывшего из Стамбула рейса. Женщина перевозила пластиковые канистры, наполненные концентратом для духов. Об этом ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Аэропорт в Сочи Aer.aero

Через «зелёный коридор» женщина пыталась перевезти чемоданы, коробки и сумки общим весом 125 килограммов. В ходе досмотра были обнаружены канистры с 65 литрами концентрата для духов, который она везла по просьбе друга в Москву.

При этом пассажирка не заполнила пассажирскую таможенную декларацию и отрицала наличие при себе товаров, подлежащих декларированию. Однако судя по количеству и характеру товара, он предназначался не для личного пользования.

Товар изъят. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Проводится расследование.