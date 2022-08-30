Цхинвал, , 16:06 — REGNUM Представительство миссии Международного комитета Красного Креста установили на грузино-югоосетинской границе 20 ящиков, в которых можно анонимно оставить информацию о пропавших без вести жителей Южной Осетии. Об этом 30 августа сообщила на брифинге в Цхинвале руководитель пресс-службы МККК Мария Тедеты.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

Она добавила, что также начали работать телефоны доверия, по которым можно сообщить какую-либо информацию. Пока ящики установили на территории Южной Осетии, но ведутся переговоры, чтобы их разрешили поставить и в Грузии.

«Всё это мы сделали для того, чтобы люди могли поделиться с нами имеющимися у них сведениями анонимно. Очень надеемся на результат», — сказала Тедеты.

Как ранее сообщил уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Инал Тасоев, есть данные о 130 пропавших без вести в результате агрессии Грузии. Список ведётся с 90-х годов.

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