Вашингтон, , 16:41 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск направил социальной сети Twitter дополнительное письмо о расторжении сделки, сославшись на недавнюю жалобу экс-руководителя службы безопасности компании в качестве еще одной причины для отказа от приобретения сервиса за $44 миллиарда, сообщает 30 августа Reuters.

Илон Маск Steve Jurvetson

На минувшей неделе экс-сотрудник Twitter Питер Затко обвинил компанию в распространении ложной информации о её методах безопасности, а также во лжи Илону Маску о количестве фейковых аккаунтов на платформе.

Если эти утверждения верны, то Twitter нарушил некоторые положения соглашения о слиянии, заявили Маск и его юридическая команда в письме.

Данные обвинения потенциально могут навредить социальной сети, которая пытается заставить Маска довести до конца сделку о приобретении. Бизнесмен ранее отказался от покупки Twitter, заявив, что руководство компании ввело его в заблуждение касательно количества фейковых аккаунтов.

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