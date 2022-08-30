Кострома, 30 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Волонтёры костромского благотворительного фонда «Белый Бим» готовят заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Об этом сообщается на официальной странице реабилитационного центра в социальных сетях.

Благотворительный фонд «Белый Бим» Собака, пострадавшая от рук неизвестных в Костроме

Поводом для обращения стала трагедия, произошедшая в Костроме. В пятницу, 26 августа в приют попала собака с шестью колото-резаными ранами, переломами и сотрясением мозга. Её после звонка обеспокоенной жительницы дома на улице Водяной забрали волонтёры.

«В приют позвонили. Женщина сообщила, что возле ее дома лежит собака. Она была вся в крови. Наш волонтёр поехал по адресу, нашёл её и повёз в ветклинику. Не было сомнений, что её в том числе били по голове. Мы просим общественность обратить внимание на этот случай. Нельзя оставлять такое безнаказанным», — говорится в сообщении.

Животное не удалось спасти — в ночь с 27 на 28 августа собака скончалась. Волонтёры опросили свидетелей. Один из мужчин, проживающих в этом доме, сказал, что видел как «мужчина в красной рубашке» вёл собаку по направлению к лесополосе. После этого она вернулась к жилым домам с повреждениями. Волонтёры готовят заявление в полицию и ведут поиск очевидцев произошедшего. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.