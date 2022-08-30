Берлин, , 16:04 — REGNUM В августе инфляция в Германии достигла 7,9%, сообщает 30 августа Федеральное статистическое ведомство страны.

Инфляция

Этот показатель взят из сравнения с августом прошлого года. Он равен майскому уровню инфляции в Германии и является «рекордным».

Отмечается также, что в предыдущем месяце инфляция составила 7,5%, в июне она была 7,6%. Потребительские цены, по прогнозу регулятора, выросли в Германии на 0,3% — по сравнению с июлем.

Также указано, что в августе в стране на 35,6% поднялись цены на энергоресурсы, если сравнивать с августом 2021 года. Цены на продовольствие выросли в августе на 16,6%.

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