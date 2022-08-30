Воронеж, 30 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур завершена в хозяйствах Воронежской области 30 августа, сообщили в департаменте аграрной политики региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

«По состоянию на 30 августа валовой сбор превысил 5,6 млн тонн в первоначально оприходованном весе при урожайности 44 ц/га», — говорится в сообщении.

Среди районов — лидеров по объёму полученного урожая — Аннинский, где намолочено 275 тысяч тонн, Калачеевский (268,4 тыс. тонн), Панинский (249,9 тыс. тонн), Россошанский (246,2 тыс. тонн), Павловский (244,7 тыс. тонн) районы области.

Аграрии региона продолжают готовиться к старту осенних полевых работ. Заготовлено 170,2 тысячи тонн семян озимых культур, или 97% от потребности, минеральные удобрения заготовлены на 36,5% от плана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уборка зерновых летом 2022 года в Воронежской области началась чуть позже из-за погодных условий — июнь и июль выдались довольно прохладными и дождливыми. Однако аграрии быстро нарастили темпы. В итоге урожай зерновых 2022 года в регионе оказался выше, чем в 2021 году, когда было получено 4,2 млн тонн, и лишь немногим ниже рекордного урожая в шесть миллионов тонн, полученного в 2020 году.