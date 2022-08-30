Бишкек, 30 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. С начала 2022 года киргизским фермерам и аграриям выдано на льготных условиях 524 единицы сельхозтехники на сумму свыше 1 млрд 677 млн сомов (1 млрд 260 млн рублей). Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Киргизии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В ведомстве отмечают, что сельхозпроизводители получили её в рамках семи лизинговых проектов.

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Больше всего сельскохозяйственной техники предоставили жителям Чуйской области — 142 единицы, Джалал-Абадской области — 105 и Ошской области — 102.

Затем следуют Иссык-Кульская область — 74 единицы сельхозтехники, Таласская область — 52 и Нарынская область — 40.

Замыкает список Баткенская область, чьи фермеры и аграрии смогли взять в лизинг лишь девять единиц сельскохозяйственной техники.

Также стало известно о том, что за всё время сельские товаропроизводители в Киргизии смогли получить в лизинг 42 099 единиц техники на сумму более 7 млрд 862 млн сомов (5 млрд 907 млн рублей).

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