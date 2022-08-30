Москва, , 16:00 — REGNUM После скандала с увольнением из торговой сети «Магнит» в Воронежской области участника специальной военной операции в Госдуму будет внесен законопроект о защите трудовых прав добровольцев, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Er.ru

По его словам, действующее трудовое законодательство никак не защищает права российских, желающих проявить свой патриотический долг и заключить краткосрочный контракт с Минобороны.

«Люди — оказывается заложниками своих работодателей. В одних случаях — их отправляют в неоплачиваемый отпуск. В других — увольняют по соглашению сторон. В третьих — и вовсе за прогулы. Конечно, так быть не должно. Эти люди едут не развлекаться, а с оружием в руках — защищать интересы страны», — отметил Хинштейн в своем телеграм-канале.

Депутат пояснил, что подготовит законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ, защищающие права добровольцев.

«Чтобы при заключении краткосрочного контракта с военкоматом — за работником сохранялось его прежнее место. Руководство Минобороны — такую концепцию уже поддержало. Надеюсь, в сентябре сумеем внести законопроект в Госдуму», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хинштейн рассказал об увольнении в Воронежской области из торговой сети «Магнит» IT-специалиста, отправившегося по контракту участвовать в специальной военной операции. Позже ритейлер распространил сообщение, в котором заявил о готовности принять уволенного сотрудника на работу. При этом, по заверению компании, трудовой договор с ним был расторгнут «в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ».

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