Москва, 30 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. После скандала с увольнением из торговой сети «Магнит» в Воронежской области участника специальной военной операции в Госдуму будет внесен законопроект о защите трудовых прав добровольцев, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Er.ru Александр Хинштейн

По его словам, действующее трудовое законодательство никак не защищает права российских граждан, желающих проявить свой патриотический долг и заключить краткосрочный контракт с Минобороны.

«Люди — оказывается заложниками своих работодателей. В одних случаях — их отправляют в неоплачиваемый отпуск. В других — увольняют по соглашению сторон. В третьих — и вовсе за прогулы. Конечно, так быть не должно. Эти люди едут не развлекаться, а с оружием в руках — защищать интересы страны», — отметил Хинштейн в своем телеграм-канале.

Депутат пояснил, что подготовит законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ, защищающими права добровольцев.

«Чтобы при заключении краткосрочного контракта с военкоматом — за работником сохранялось его прежнее место. Руководство Минобороны — такую концепцию уже поддержало. Надеюсь, в сентябре сумеем внести законопроект в Госдуму», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хинштейн рассказал об увольнении в Воронежской области из торговой сети «Магнит» IT-специалиста, отправившегося по контракту участвовать в специальной военной операции. Позже ретейлер распространил сообщение, в котором заявил о готовности принять уволенного сотрудника на работу. При этом, по заверению компании, трудовой договор с ним был расторгнут «в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ».