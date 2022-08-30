Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 30 августа, по состоянию на 15:25 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,44%, до $100,42 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти Bashneft.ru

«Ноябрьский же фьючерс, который на днях станет основным, торгуется по $101,90.

Котировки снижаются после бурного взлета накануне, но уровень $100 за баррель остается крепкой поддержкой.

Трейдеры балансируют между рисками рецессии в странах Запада и Китае и вполне вероятным сокращением добычи из-за недофинансирования отрасли.

Последнее является более долгосрочным фактором, так что тренд на рост нефтяных котировок, вероятно, сохранится», — пояснил эксперт.

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