Пермь, , 15:57 — REGNUM В Пермском крае предупреждают об ухудшении погоды. На регион надвигаются грозы, сообщили в ГУ МЧС по Прикамью.

Гроза ИА REGNUM

По данным гидрометцентра, 31 августа в отдельных районах прогремят грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

С 31 августа по 1 сентября прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс). Возможна и чрезвычайная пожарная опасность (V класс).

Как сообщает ГИС-Центр Пермского государственного национального университета через территорию края 31 августа пройдут два холодных фронта. Первый пройдет ночью через южную половину региона и может вызвать лишь локальные грозы, а второй ночью пройдет через северные районы, а днём вероятно остановится над южными районами. При этом вероятны ливневые дожди и грозы, но пройдут они не повсеместно. На севере Прикамья значительно похолодает. Днём воздух прогреется лишь до +15…+18°С.