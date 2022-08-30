Москва, 30 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,17%, торгуясь по 60,50 рубля. Евро прибавляет 0,62%, подрастая до 60,79 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Ilya Рубли

«Влияние фактора налогового периода исчерпано, но рубль не спешит сдавать завоеванные позиции, отыгрывая преимущественно колебания на международном валютном рынке.

Спрос на валюты остается низким. Несмотря на то, что потребительский импорт восстанавливается, промышленный импорт остается на низком уровне из-за западных санкций.

Кроме того, цены на углеводороды остаются высокими, что также поддерживает национальную валюту. Таким образом боковой тренд рубля к основным валютам, вероятно, продолжится», — считает эксперт.

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