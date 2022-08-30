Тбилиси, 30 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Пригодный пожар, возникший на въезде в город Кутаиси на западе Грузии, приближается газовым трубам. Об этом 30 августа сообщает агентство «Новости — Грузия».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По данным журналистов, горят трава и кустарники. На место прибыли пожарные и начали борьбу с огнём. Пламя ещё не подошло к жилым домам.

Напомним, в Грузии с 20 августа пожарные борются с огнём возле Боржоми Также 28 августа загорелись поля и кустарники в Дзамском ущелье. Кроме того, серия пожаров началась 28 августа в районе Тбилиси. Турция на помощь прислала три самолёта. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не исключает версию о поджогах.