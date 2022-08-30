Женева, Швейцария, , 16:06 — REGNUM Воды, мыла и дезинфицирующих средств нет в медицинских кабинетах и туалетах половины учреждений здравоохранения в мире. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном 30 августа.

Больница в Африке (сс) USAID

В эти учреждения, где нет базовых услуг гигиены, обращаются за помощью 3,85 млрд человек. Это означает, что для них высок риск инфицирования. В клиниках и медпунктах, которые «вообще не имеют услуг гигиены», лечатся 688 млн человек.

Так, в африканских странах южнее Сахары вода и мыло есть в туалетах 37% медучреждений. Совсем нет санитарных услуг в 3% клиник и медпунктов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Юго-Восточной и Восточной Азии. Для стран южнее Сахары этот показатель составляет 22%.

Директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра заявила, что улучшение гигиены исключительно важно на фоне восстановления стран после пандемии коронавируса, а также с точки зрения предотвращения других инфекционных заболеваний. В этой связи необходимо увеличить инвестиции в базовые меры — обеспечение медучреждений чистой водой, организацию туалетов и ликвидацию отходов.

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