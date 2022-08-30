Бишкек, 30 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Киргизия выступает за введение санкций за дискриминацию прав стран-членов Евразийского экономического союза. Об этом в эфире «Биринчи радио» заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Флаг ЕАЭС

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По словам высокопоставленного киргизского чиновника, сейчас никто не несёт ответственность за нарушения правил работы рынка и за создание искусственных барьеров при перемещении товаров в рамках ЕАЭС.

«Пока что нет никаких механизмов реагирования на такие нарушения. Для этого нужны санкции как инструмент ответственности и наложения взысканий с тех, кто создаёт барьеры. Члены ЕАЭС не должны допускать дискриминацию по отношению друг к другу», — подчеркнул он.

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