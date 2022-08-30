Ярославль, , 16:29 — REGNUM Под Ярославлем продолжается разбор завалов после утреннего ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Пожарные продолжают работу на месте ДТП с бензовозом в Ярославском районе Пресс-служба УМВД России по Ярославской области

Напомним, авария произошла на трассе Ярославль — Кострома в деревне Воробино Ярославского района около 10 часов. На дороге столкнулись машина скорой помощи «Фиат», ехавшая на вызов, бензовоз и «Сузуки». Разлившееся топливо загорелось. Бригада скорой, состоявшая из водителя и двух фельдшеров, а также водитель бензовоза, погибли на месте. Помимо этого загорелись два частных дома. Семьям погибших пообещали оказать всю необходимую помощь в правительстве региона.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели — они разбирают завалы. Основной пожар тушили с 10:20 до 13:45, после чего началась проливка, которая пока продолжается.

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