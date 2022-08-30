Москва, 30 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 31 августа обсудит социальную газификацию, сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Тридцать первого августа Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой для обсуждения станет ход социальной газификации, докладчик — заместитель председателя правительства РФ Александр Новак», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что большое количество российский школ до сих пор не газифицировано.

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