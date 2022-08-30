Москва, , 16:07 — REGNUM Фильм «Место под соснами» режиссёра Дерека Сиенфрэнса вновь будет представлен в российском прокате. Об этом сообщил портал Film.ru 30 августа.

Райан Гослинг в фильме «Место под соснами» режиссёра Дерека Сиенфрэнса Цитата из трейлера

Картину начнут повторно показывать в российских кинотеатрах 1 сентября 2022 года. Впервые драма была представлена в России в марте 2013-го и сумела собрать 32 млн рублей.

Напомним, «Место под соснами» рассказывает о мотогонщике, вынужденном грабить банки ради обеспечения своего новорожденного сына. Главные роли в ленте исполнили Райан Гослинг, Брэдли Купер и Ева Мендес.

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