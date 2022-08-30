Москва, , 15:51 — REGNUM Инициативу Минпромторга РФ по поддержке предприятий, производящих импортозамещающую продукцию нельзя не приветствовать, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик FreedomFinanceGlobal Наталья Мильчакова.

Отгрузка товара (сс) skeeze

«Поддержка необходима, поскольку российская обрабатывающая промышленность задыхается даже не от высоких ставок налогов, которые в России как раз являются одними из самых низких в мире, а от количества разных налогов и сборов, которые предприятия вынуждены уплачивать в бюджеты разных уровней.

Также можно отметить, что практически все сегодняшние страны «большой семёрки» когда-то проходили через политику индустриального национализма, который в современной России деликатно называется импортозамещением.

Но если в XIX-начале XX века страны Запада обеспечивали импортозамещение преимущественно за счёт введения пошлин на импортные товары, то во второй половине XX века во многих развивающихся странах государство принимало непосредственное участие в стимулировании развития национального производства продукции, чтобы избавиться от чрезмерной зависимости от импорта.

Весьма показателен и актуален для России опыт Южной Кореи, где правительство напрямую субсидировало «чеболи» — то есть крупные финансово-промышленные группы, чтобы мотивировать их производить продукцию, не уступающую иностранным аналогам.

Власти Южной Кореи использовали для поддержки национальных финансово-промышленных групп разные меры — от налоговых льгот и субсидирования производства ряда видов продукции до введения пошлин на импортную продукцию (прежде всего, речь шла о конкуренции с японскими радиоэлектроникой, бытовой техникой и автомобилями).

То есть южнокорейские чеболи мало чем отличались от российских промышленных кластеров (на которые сегодня в первую очередь распространяются предложения Минпромторга о льготах), за исключением того, что, как правило, типичный чеболь был семейным предприятием.

На базе чеболей были созданы такие всемирно известные южнокорейские корпорации, как Samsung, LG Group, Hyundai, Daewoo. Так что, если меры Минпромторга получат статус закона и будут применяться на практике должным образом, у российских обрабатывающих предприятий появляется весьма солидный потенциал для роста.

Инициатива Минпромторгаочень своевременная, однако нужно учитывать, что они рассчитаны на поддержку в основном крупного бизнеса. Было бы неплохо не только изучить зарубежный опыт, но ещё и обратить внимание на тех, кто нуждается в поддержке именно в России.

Стоит поддержать налоговыми льготами и субсидиями малый и средний бизнес, а также университеты и исследовательские центры, которые также вполне способны принимать участие в импортозамещении, разрабатывая необходимые нашей промышленности технологии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ предлагает пакет мер поддержки российских предприятий, производящих импортозамещающую продукцию. В частности, предлагается снизить страховые взносы на работников до 7,6% от фонда заработной платы и обнулить налог на прибыль сроком на семь лет.

Читайте также: В России могут отменить налог на прибыль для проектов импортозамещения